Mai più sole: una casa per le donne anziane a Lahore, in Pakistan

aperta ieri nel quartiere cristiano di Yohannabad

Il Pakistan è un paese demograficamente giovane. Solo il 2,7% della popolazione supera i 60 anni di età. Eppure la solitudine, l'estrema povertà e l'abbandono degli anziani sono un problema in crescita, aggravatosi con la pandemia e la conseguente crisi economica che il paese attraversa. E sono le donne - in particolare le vedove - le prime vittime di questa situazione.

E' nata così la prima casa-famiglia per gli anziani nel quartiere di Yohannabad, a Lahore: un appartamento grande, arredato con cura, senza barriere architettoniche, pensato per ospitare 4-5 persone, che ieri ha aperto le porte alle prime due ospiti: Parveen e Veeda. Una di loro viveva da anni in istituto ed aveva espresso più volte il desiderio di una casa. L'altra, di fatto senza famiglia, viveva da sola, tra mille difficoltà.

La Comunità di Lahore si è stretta con affetto attorno a loro, che hanno voluto iniziare la vita nella nuova casa con una preghiera di ringraziamento, a cui hanno partecipato tanti amici.