Nella cornice del parco del castello di Monaco, antica residenza principesca, si è raccolto in un pranzo accompagnato dalla musica il variegato popolo di Sant'Egidio, in cui anche nel periodo estivo non si lascia solo nessuno: dai giovani agli anziani, dagli ospiti della mensa per i poveri ai disabili, i profughi ucraini e i nuovi europei, come anche bavaresi in abiti tradizionali.