La Comunità di Sant'Egidio di Milano in preghiera questa sera alle 21 nella sede di via dei Cinquecento 7 per ricordare le vittime dell’incendio nella RSA e pregare per tutte le persone coinvolte.

Con profondo dolore la Comunità di Sant’Egidio di Milano esprime cordoglio per la morte delle sei persone ospiti della RSA Casa Coniugi morte questa notte a seguito del terribile incendio che si è sviluppato nella struttura ed esprime la sua vicinanza ai loro familiari.

Sant'Egidio, che da anni è vicina agli anziani che vivono nel quartiere Corvetto - a casa e nelle RSA - questa sera, alle ore 21, nella sede di Via dei Cinquecento, 7, non lontano dal luogo di questa tragedia, si riunisce in preghiera per ricordare le vittime dell’incendio e pregare per tutte le persone coinvolte.

