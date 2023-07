Prosegue la guerra in Ucraina. Dolori e devastazioni che sembrano non finire. E l'incessante impegno degli ucraini di Sant'Egidio per portare aiuto a chi, come loro, è colpito dalla violenza del conflitto. Si è visto anche dopo l'attacco missilistico a Leopoli del 6 luglio, quando sono accorsi tra i primi per portare aiuti nella zona colpita dai missili. Un breve video ci porta sul luogo dell'attacco

Continuiamo a sostenere gli aiuti

all'Ucraina