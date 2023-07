La Scuola della Pace di Würzburg, in Germania, compie 40 anni

La storia delle Scuole della Pace in Germania inizia 40 anni fa, nella primavera del 1983, nel quartiere Zellerau di Würzburg. Un gruppo di studenti che aveva conosciuto la Comunità di Sant'Egidio a Roma intraprese lo stesso cammino in Germania. Oggi, questo ha dato origine a una rete diversificata di comunità in numerose città tedesche. Tutto è iniziato da una fedele amicizia con i piccoli che sono tra i primi amici di Gesù.



Nella periferia di una ricca città universitaria, Sant'Egidio ha iniziato così a vivere il Vangelo in un'amicizia personale e gratuita con i bambini delle famiglie più povere, in un mondo in cui niente è gratuito e i poveri sono spesso messi da parte. Il 40° anniversario è stata l'occasione per ripercorrere questa storia e per radunare gli "ex bambini" e gli attuali, insieme ai tanti che in questi anni sono diventati parte di Sant'Egidio: persone con disabilità e anziani, e tanti nuovi europei, che oggi popolano le città tedesche e partecipano della vita della Comunità.