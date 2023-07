Nelle scuole di lingua e cultura italiana la consegna dei diplomi è una tappa importante dell'integrazione per centinaia di nuovi europei

La Sala Benedetto XV nel complesso del San Gallicano a Roma, è stata, domenica 9 luglio, la splendida cornice per la festa dei diplomi di lingua e cultura italiana. L'evento è stato organizzato dalla scuola della Comunità di Sant'Egidio per celebrare la fine dell'anno scolastico per tanti migranti, nuovi europei, che hanno raggiunto importanti traguardi nei livelli di alfabetizzazione e competenza linguistica: dall'Alfabetizzazione al livello C1.



La cerimonia di consegna dei diplomi ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, compresi gli insegnanti ed alcune famiglie dei diplomati. È stata un'occasione per sottolineare non solo il successo personale di ciascun studente, ma anche per riflettere sul bisogno cruciale di integrazione che gli immigrati affrontano nel nostro paese, l'Italia.



L'immigrazione è un fenomeno globale che coinvolge milioni di persone provenienti da diverse parti del mondo. In Italia, in particolare, la presenza di migranti è diventata sempre più evidente negli ultimi decenni. Molti di loro arrivano nel nostro paese con la speranza di una vita migliore, lasciandosi alle spalle difficoltà e pericoli nei loro paesi d'origine.



Uno degli aspetti fondamentali per l'integrazione dei migranti è l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della cultura locale. La lingua funge da ponte tra culture diverse e rappresenta una chiave per l'accesso all'istruzione, all'occupazione e alla partecipazione attiva nella società. I corsi di lingua e cultura italiana offerti dalla scuola della Comunità di Sant'Egidio di Trastevere sono stati un prezioso strumento per promuovere l'integrazione e l'inclusione.



I dati relativi all'immigrazione in Italia confermano l'importanza di tali sforzi. Secondo le statistiche più recenti, ci sono attualmente oltre 5 milioni di immigrati residenti nel nostro paese. Tra loro, una grande percentuale riscontra difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana. La barriera linguistica può ostacolare l'integrazione sociale ed economica, creando divari e impedendo l'accesso a opportunità fondamentali.



La scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio e si impegna a colmare questa lacuna offrendo corsi di lingua e cultura italiana di qualità. Gli iscritti alla scuola di Trastevere a Roma sono stati più di 5.000 lo scorso anno. Oltre ai livelli di alfabetizzazione, i corsi coprono i livelli A1, A2, B1, B2 e C1, fornendo agli studenti le competenze necessarie per comunicare in italiano in modo efficace e sicuro. Questi corsi non solo insegnano la lingua, ma offrono anche una comprensione approfondita della cultura italiana, creando così le basi per un'integrazione più profonda.

FOTOGALLERY

Novara - Napoli - Roma