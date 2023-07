"Come rimanere a casa da anziani a Pavia"

Questa guida è un regalo che la Comunità di Sant’Egidio offre a tutti gli anziani, alle loro famiglie e a chi intende umanizzare la vita della città di Pavia a partire da chi è avanti negli anni. Speriamo che possa essere un aiuto agli anziani per vivere meglio fra le mura di casa, quelle dove conservano tutte le loro cose, i loro ricordi, dove si muovono facilmente e dove vivono da molti anni.



Gli anziani vivono, guariscono, reagiscono meglio alla malattia e all’invalidità se possono rimanere nelle loro case e questo è possibile.

Con questa consapevolezza si è sempre mossa la Comunità di Sant’Egidio che a Pavia da più di vent‘anni ha cominciato ad affiancarsi agli anziani, raccogliendo la loro volontà e cercando di trovare tutti i modi e i mezzi per rendere possibile la permanenza a casa di tanti, anche se deboli. Compagnia, aiuto, amicizia, organizzazione di servizi, difesa dei diritti degli anziani e campagne di sensibilizzazione sono sempre state azioni tese a contrastare l’isolamento sociale e l’istituzionalizzazione fin troppo prevedibile, quasi una soluzione ovvia e meccanica.



Per molti anziani la non autosufficienza arriva repentinamente ed è difficile riorganizzare la vita facendo fronte alle nuove necessità assistenziali. Anche la famiglia che vuole aiutare il proprio familiare anziano si trova impreparata o con pochi aiuti. Difficile sapere a chi rivolgersi, a quali sussidi si può accedere e quali servizi sono disponibili. Spesso le difficoltà oggettive e la solitudine davanti a problemi tanto grandi di riorganizzazione della vita familiare, spingono al ricovero in istituto come unica ragionevole soluzione. Proprio per questo la Comunità di Sant’Egidio mette in atto a favore degli anziani tutta una serie di interventi e di attenzioni per salvaguardare la loro dignità e il diritto all’autodeterminazione.



In questa guida Sant’Egidio mette a disposizione di tutti l’esperienza accumulata in anni di lavoro a fianco degli anziani e anche un po’ la sua fantasia e la sua creatività. Nella nostra città esistono servizi, sia pubblici sia privati, per rispondere alla domanda di sostegno anche domiciliare, ma l’informazione frammentaria rende spesso difficile l’accesso. “Come restare da anziani a casa propria” è allora una bussola piena di notizie aggiornate per usare la città da casa propria, per orientarsi tra i servizi, un bastone a cui appoggiarsi per conoscere le opportunità che Pavia offre ai suoi anziani. E’ anche l’espressione di una proposta umana e culturale per restituire senso alla grande chance degli anni in più e di una vita che si allunga. Per facilitare la consultazione, la guida raccoglie in ordine alfabetico e per tematiche le schede informative sintetiche sui servizi sociali, sanitari, culturali ed associativi presenti attualmente nella nostra città. In tal modo, gli anziani potranno trovare la mappa dei servizi di supporto per rispondere al bisogno di assistenza, così come troveranno le informazioni necessarie per curarsi a casa: non solo una panoramica dei servizi socio–sanitari esistenti, ma anche informazioni sull’invalidità, sul riconoscimento dell’handicap, sui sussidi e sugli ausili, sul tempo libero e su tutto quanto può essere fruito da casa.



Visto il periodo di grandi cambiamenti sotto ogni punto di vista, la guida sarà aggiornata online con cadenza stabile e sarà quindi consultabile sempre all’indirizzo: www.santegidio.org.



Per qualsivoglia segnalazione inerente al contenuto della presente guida, vi chiediamo di inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected].

Scarica la guida

"Come rimanere a casa da anziani a Pavia"

in formato PDF