A New York, il tradizionale picnic estivo all'insegna della solidarietà con chi vive in povertà estrema

Come ogni anno la Comunità di Sant'Egidio a New York si è riunita per il tradizionale picnic estivo a Central Park, con gli amici di strada, i bambini della Scuola della Pace e i Giovani per la Pace.

Insieme a tanti altri provenienti da diverse parti della grande città, ci si è riuniti per godersi una giornata insieme e riaffermare che l'amicizia è più forte delle tante difficoltà della vita.

A causa della povertà, i senza fissa dimora a New York sono in aumento. I media mandano messaggi allarmanti e quasi incoraggiano i poveri a "competere" nel trovare aiuto, aggravando l'isolamento e talvolta l'aggressività di chi si ritrova senza mezzi. Il messaggio della Comunità vuole andare in direzione contraria e ricordare che "insieme è meglio" per affrontare sfide che sarebbe impossibile risolvere da soli.