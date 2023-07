Vacanze si, ma per tutti: è #santegidiosummer per gli amici senza fissa dimora

Anche quest'anno, amici della Comunità di Sant'Egidio hanno trascorso alcuni giorni di vacanza con uomini e donne senza fissa dimora che sono ospitati presso la Villetta della Misericordia - la struttura che ospita da diversi anni persone con difficoltà personali e abitative, situata nel complesso dell'ospedale Gemelli di Roma. Non mancavano parecchi "ex ospiti": persone che grazie a questa amicizia, sono usiti per sempre dalla vita di strada, hanno potuto trovare una casa, un lavoro, una sistemazione, a volte riallacciando antichi legami familiari, ma continuano a trascorrere qualche giorno di vacanza con vecchi amici con cui hanno condiviso momenti difficili e tante speranze.



La destinazione è Fiuggi che, ormai ogni anno, viene toccata dal clima di amicizia di questo gruppo vacanziero, che ha contagiato anche i titolari dell'albergo, tanto che sembra di tornare in famiglia. Giorni di contatto con la bellezza di luoghi storici - come la certosa di Trisulti, con l'antica farmacia, o il borgo medioevale di Acuto, ma anche la riserva Naturale del lago di Canterno, circondato da boschi di querce - danno pace al cuore di tutti.

La liturgia, la preghiera per l'Ucraina, ma anche i balli della festa conclusiva sono gli "ingredienti" di una vacanza che, proprio perchè uguale a tante altre, fa giustizia di una lunga disuguaglianza che tanti degli amici presenti hanno sofferto per anni, ma che, grazie alla solidarietà, non ha segnato il loro destino.