Cuba: Invecchiamento demografico in crescita e il Congresso "Viva gli Anziani!"

Negli ultimi anni a Cuba è emersa una tendenza all’invecchiamento demografico.

Da una parte, le conquiste della medicina che hanno reso Cuba un paese con un’alta speranza di vita, tra i più longevi dell’America Latina, dall'altra l'ato tasso di emigrazione, che coinvolge la fascia d’età dei giovani adulti, ha reso Cuba un paese che vive una vera “emergenza anziani”.

La Comunità di Sant’Egidio è solidale con gli anziani da molto tempo.

A Cuba il Movimento “Viva gli Anziani!” raccoglie centinaia di anziani che collaborano anche con l’aiuto della Comunità alle fasce più fragili. In particolare a Cuba gli anziani rappresentano un pilastro su cui si regge la società, si occupano dei più piccoli, si mettono in fila nelle lunghe code per procurare il cibo, e soprattutto sono depositari di una antica sapienza legata all’”arte dell’arrangiarsi”, perché hanno vissuto le grandi crisi del passato. Sono coloro che “restano” che lottano e che esprimono anche una risorsa di fede, che permette loro di affrontare con coraggio e anche con gioia le difficoltà.

In questo mese di luglio 2023, a Santiago di Cuba si è realizzato il Congresso del Movimento “Viva gli anziani!”, che si è svolto in varie tappe nei teatri più importanti della città con il coivolgimento di circa 200 anziani. Un momento importante per valutare insieme i buoni frutti generati dall’alleanza di Sant’Egidio con gli anziani:

- La collaborazione nell’aiuto ai più fragili (senza dimora e anziani istituzionalizzati).

- La relazione con giovani e gli adolescenti che trovano nell’amicizia con gli anziani un motivo di entusiasmo e di visione del futuro.

- L’approfondimento di una vita di fede e la crescita di una cultura legata ai temi proposti dalla Comunità (ecumenismo e dialogo interreligioso, studio della Scrittura).

- Recupero delle tante capacità anche per aiutare una “silver economy”, cioè la possibilità di un sostegno economico, basato sulla produzione artigianale e la medicina tradizionale.