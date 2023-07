Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. Sant'Egidio a San Pietro con il papa e in molte città del mondo per celebrare la benedizione di una lunga vita

Oggi, 23 luglio, si celebra la Terza Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da papa Francesco, nella quarta domenica di luglio, per raccogliere la Chiesa attorno al tema degli anziani.

Quest’anno è sul tema “Di generazione in generazione la sua misericordia”, che riporta, come spiega lo stesso Francesco nel messaggio scritto per l’occasione, all’incontro fra Maria ed Elisabetta, icona alla quale richiama pure la Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà fra poco più di una settimana a Lisbona e il cui slogan è “Maria si alzò e andò in fretta”.

L'incontro tra le generazioni è dunque al centro di questa Giornata, che vedrà alcune centinaia di anziani della Comunità di Sant'Egidio di Roma unirsi alla celebrazione con il papa a Piazza San Pietro e, in altre città d'Italia e del mondo, diverse iniziative per unirsi a questo momento che segna un passaggio importante di costruzione della comunità cristiana.