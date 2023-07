A Genova, "Viva gli Anziani!” Invita tutti fare la differenza per un’estate senza isolamento

"Viva gli Anziani! Emergenza caldo e allarme solitudine. Ognuno può fare la differenza”. Così è denominata l'iniziativa promossa dal Progetto Viva con gli Anziani! a Genova. Un invito aperto a tutta la popolazione per sostenere i numerosi anziani genovesi che stanno affrontando le sfide del caldo estivo e dell'isolamento. La città di Genova ospita oltre 90.000 persone ultra-settantacinquenni, e uno su tre vive da solo, una situazione che aumenta il rischio di fragilità.



Sono stati distribuiti in città, presso le farmacie, le parrocchie e i luoghi pubblici, ben 20.000 volantini contenenti dieci suggerimenti rivolti a tutti i cittadini. Ogni azione e iniziativa individuale ha un impatto significativo, come per esempio, osservare la cassetta della posta, prestare attenzione all'abbigliamento e notare se le persiane sono aperte. Inoltre, offrire un aiuto con la spesa. Questi dieci consigli rappresentano un invito a essere più consapevoli e contribuire a costruire una rete di vicinato più forte nella nostra città.



Questa campagna offre un'opportunità per tutti i cittadini, compresi i giovani, per ridurre le distanze che spesso ci separano e ribadire l'importanza degli anziani per la nostra comunità.