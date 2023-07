Un mese a "Global Friendship": Il movimento per la Pace dei giovani di Sant'Egidio a Padova e Venezia dal 25 al 27 agosto

L'evento "Global Friendship" è un'occasione senza precedenti per creare legami e connessioni tra culture e nazionalità diverse provenienti da ogni angolo del pianeta. La Comunità di Sant'Egidio ha sempre avuto come fondamento l'idea che il futuro sia costruito attraverso l'amicizia e la cooperazione, superando le barriere e le divisioni che spesso separano gli esseri umani.



Quest'anno, il cuore pulsante del "Global Friendship" si troverà nelle splendide città di Padova e Venezia dal 25 al 27 agosto. Queste due perle italiane, ricche di storia e arte, diventeranno il teatro di incontri, dibattiti, momenti di condivisione e di scambio culturale. Saranno giorni di festa, un'occasione per conoscersi e apprezzarsi reciprocamente, scoprendo le diverse tradizioni, abitudini e punti di vista.



La bellezza del "Global Friendship" risiede nel fatto che coinvolge tanti giovani. Saranno discussi temi cruciali come la pace, la solidarietà, i diritti umani e la protezione dell'ambiente, promuovendo un'impronta positiva e duratura sul mondo.

