Vacanza di Solidarietà in Ungheria: giorni speciali per bambini e mamme fuggiti dall'Ucraina

La Comunità di Sant'Egidio dell'Ungheria ha organizzato una vacanza al Balaton, a Gyenesdiás, per bambini e mamme fuggiti dall'Ucraina.



In questo momento difficile, la storia ha calpestato il loro paese e li ha costretti a fuggire da luoghi come Dnipro, Severodonyeck, Zhytomyr, Bucha e Kiev. Madri forti che cercano di crescere i figli in luoghi sicuri. Madri che però dicono di non essere forti, ma di non avere scelta, e desidererebbero non doverlo essere.

I bambini ucraini erano accompagnati da studenti dei Giovani per la Pace di Budapest e Pécs, liceali e universitari, molti di loro ungheresi, ma anche ucraini. Hanno trovato un modo unico e divertente per comunicare tra loro, in un linguaggio misto che si faceva sempre più familiare giorno dopo giorno e superavano le barriere linguistiche.

"Ci piace aiutare gli altri. È molto più difficile accettare l'aiuto che darlo", ha detto Dasha, una giovane ucraina che ora vive a Pécs e si impegna attivamente per aiutare i più poveri insieme alla Comunità.