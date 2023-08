Con gli anziani lebbrosi del villaggio di Bougouba, in Mali, insieme alla Comunità di Sant'Egidio di Bamako

Da molti anni gli amici della Comunità di Sant'Egidio in Mali fanno visita agli anziani del “villaggio” di lebbrosi di Bougouba nel distretto di Djicoronipara a Bamako.

Bougouba, ci scrive Emanuel, responsabile della Comunità, si trova all'interno della città. In questo “villaggio”, vivono circa 2000 persone, molte delle quali, soprattutto anziani, portano ancora i segni della malattia.

Fino a qualche anno fa, molti lebbrosi e le loro famiglie, essendoci abbastanza terreno attorno, si dedicavano all’agricoltura, producendo cibo per se stessi. Quanto era in sovrappiù, veniva venduto al mercato: una sorta di economia domestica, preziosa al sostentamento delle famiglie.

Con l'urbanizzazione, avvenuta in questi ultimi anni, questo prezioso spazio agricolo è venuto meno, le difficoltà alimentari accresciute e molti nostri amici sono ora costretti ad uscire sulla strada per mendicare.

Un “villaggio” di famiglie di poveri e malati, che da un minimo di autosufficienza, si sono trovate nel bisogno.



È in questo contesto, piuttosto difficile, che i giovani della Comunità, incontrano ogni settimana, gli amici anziani, fanno festa e si prendono cura dei più deboli, portando loro anche medicine, sapone, vestiario e cibo. Come ci ha detto Ahmed, un anziano e grande amico: “Solo voi non ci avete dimenticati”.