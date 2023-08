Catania non dimentica i migranti e le tragedie dei viaggi in mare, e celebra la scelta per l'accoglienza

A Catania la Comunità di Sant’Egidio commemora, per il decimo anniversario, lo sbarco avvenuto all’alba del 10 agosto 2013 nel quale persero la vita sei giovani migranti e l’abbraccio che la città seppe dare quella mattina e nell’accoglienza ai tanti nuovi europei incontrati in questi anni.

Tanti catanesi si sono ritrovati sul litorale Playa – esattamente sul luogo dello sbarco, ricordato da una stele posta 10 anni fa intitolata “Morire di Speranza” – per commemorare e pregare.

Come ogni anno è intervenuto Dario Monteforte, primo soccorritore quel giorno, e dopo lui il presidente della Comunità Islamica di Sicilia Kheit Abdelhafid, il sindaco Enrico Trantino, l’arcivescovo di Catania Luigi Renna che ha inviato un messaggio e Emiliano Abramo per la Comunità di Sant’Egidio.

Da tutti gli interventi è emersa l’importanza di fare memoria e di trasmetterla così come di chiedere maggiore attenzione alla Commissione Europea e agli stati rivieraschi come evidenziato dal recente appello di Sant’Egidio a commento del tragico recente sbarco avvenuto nel canale di Sicilia il 3 agosto e raccontato dai media solo lo scorso 8 agosto.

In conclusione sono stati i Giovani per la Pace a guidare un breve corteo e a raggiungere la stele dove, dopo che una bambina e la sua mamma hanno deposto un mazzo di fiori, si è pregato per tutte le vite inghiottite dal mare nella speranza di raggiungere la pace in Europa.