Ferragosto con Sant'Egidio: feste della solidarietà con rifugiati, anziani, senza dimora e detenuti. Con gli afghani a due anni dalla grande fuga da Kabul

Di amicizia c’è bisogno, soprattutto in questi giorni estivi in cui, chi è fragile sente di più, non solo il caldo, ma soprattutto la solitudine. Per Sant’Egidio sarà un “Ferragosto della solidarietà”, pieno di appuntamenti che sono la nostra risposta all’abbandono, all’aumento del costo della vita e alla rassegnazione di tanti. Il 15 agosto si moltiplicheranno i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata, a Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati. Saranno, anzi, molti di loro ad aiutare i nuovi arrivati: tra i volontari anche alcuni afghani a due anni esatti dalla grande fuga di Kabul che cominciò proprio il 15 agosto del 2021.



Nella capitale l’appuntamento per il “pranzo dell’amicizia” è, a partire dalle 12, alla mensa di via Dandolo 10. Ma il “Ferragosto della solidarietà” sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora. Grande festa, dalle 19, anche alla “Villetta della Misericordia”, all’interno dell’area del Policlinico Gemelli, con i residenti (ex senza dimora) e i loro amici.



Un evento particolarmente sentito sarà – a partire dalle 9.30 - la cocomerata nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso alla quale parteciperanno ben 2.500 detenuti, in un momento difficile per gli istituti penitenziari italiani, come testimoniano i due recenti drammi consumati nel carcere di Torino.



Feste, pranzi ed altri eventi di solidarietà si svolgeranno non solo a Roma ma anche a Milano (dalle 18 allo spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), Genova (dalle 17.30 nel chiostro della Santissima Annunziata e alla mensa dei poveri), Padova (dalle 16.30 al patronato di Ognissanti, via Orus 4), Napoli (cocomerata itinerante per i senza dimora a partire dalle 17, da via Luigi Palmieri 19), e in altre città italiane.











Giornalisti, fotografi e operatori televisivi interessati a seguire l’evento di via Dandolo a Roma, quello di Rebibbia o altri eventi, sono pregati di scrivere a [email protected] . Ulteriori informazioni sulle iniziative nelle altre città italiane si possono avere scrivendo allo stesso indirizzo mail.