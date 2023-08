Ucraina: un gruppo di persone con disabilità, evcuate da Kiev, hanno iniziato un'esperienza di cohousing. Le loro vacanze insieme

Con l’inizio della guerra in Ucraina, durante le settimane di assedio di Kiev nel mese di marzo 2022 la Comunità di Sant’Egidio ha evacuato otto persone con disabilità che vivevano in un istituto vicino all’aerea dove si svolgevano i combattimenti .

Con loro Sant’Egidio aveva iniziato dal 2018 un rapporto di amicizia e aveva avviato un laboratorio d’arte. L’evacuazione a Ivano-Frankivsk nell’Ucraina occidentale è stata l’occasione per dare vita a un'esperienza, innovativa per l’Ucraina, di co-housing, un’alternativa all’istituzionalizzazione, dalla quale cominciare a pensare già in tempo di guerra un nuovo futuro. L’estate è stata occasione di una vacanza tra i monti dei Carpazi: un tempo e uno spazio di pace nell’Ucraina in guerra.