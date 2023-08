La memoria di Modesta varca l'oceano e in Colombia Sant'Egidio celebra con l'arcivescovo di Bogotà il ricordo di chi muore povero e senza casa

Recentemente la Comunità di Sant’Egidio di Bogotà ha ricevuto la visita dell'arcivescovo della metropoli colombiana, Luis José Rueda Aparicio, che ha presieduto, nella parrocchia di San Victorino-La Capuchina, nel centro della città, la liturgia eucaristica in memoria di Modesta e di tutte le persone senzatetto morte per la solitudine, l’abbandono e la violenza, e dedicata in particolare a Bogotà a Marco Tulio Sevillano, detto Calidoso, morto nel 2014 in conseguenza di una aggressione.

Successivamente mons. Rueda Aparicio ha partecipato al pranzo con oltre cento poveri nel locali attigui, dove da alcuni mesi funziona la mensa della Comunità che accoglie ogni settimana centinaia di poveri, e ha salutato personalmente alcuni di loro: indigeni, migranti, anziani, bambini e senzatetto.