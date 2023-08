Un'estate di solidarietà con la Scuola della Pace di New York, alla scoperta della città

Alla scoperta della Grande Mela: questa estate, i ragazzi della Scuola della Pace di New York, che normalmente non hanno molte occasioni per lasciare il Bronx, hanno potuto immergersi nella grande città: ogni settimana hanno viaggiato per la città, esplorando insieme diversi quartieri, visitando musei e svolgendo attività di ogni tipo. Dai parchi, alle spiagge, fino ai weekend di pernottamento: insieme hanno condiviso tanti bei ricordi e abbiamo iniziato a sognare insieme una New York migliore, perchè più inclusiva.