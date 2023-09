Le proposte di Sant'Egidio per un'immigrazione regolare. Esistono alternative ai drammatici viaggi in mare e occorre offrirle con urgenza. Conferenza Stampa 5 settembre ore 11,30

Di fronte a continue prese di posizione, inesattezze e allarmi che si sono susseguiti nelle ultime settimane per l’aumento degli arrivi di migranti sulle nostre coste – e, purtroppo, anche delle tragedie del mare - occorre prendere coscienza, una volta per tutte, che si tratta di un fenomeno strutturale che si può e si deve “gestire”.

La Comunità di Sant’Egidio, che ha alle spalle decenni di esperienza con il mondo dell’immigrazione, con le sue Scuole di lingua e cultura italiana e numerose altre iniziative – tra cui il programma dei Corridoi Umanitari, una best practice in tema di accoglienza e integrazione - lancerà, martedì 5 settembre, in conferenza stampa, alcune proposte per un’immigrazione regolare e sulla questione dei minori non accompagnati.

Nelle politiche su questa importante materia, occorre infatti uscire al più presto da un’impasse che dura ormai da troppo tempo, con rilevanti danni per la società e l’economia del nostro paese come per il futuro dell’Europa.

Conferenza stampa

Proposte per un’immigrazione regolare

Salvare, accogliere, integrare

Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo

Saranno presenti anche alcuni testimoni dell’integrazione e rifugiati venuti con i corridoi umanitari