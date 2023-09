Al via oggi a Berlino l'Incontro “L'AUDACIA DELLA PACE”

Si aprirà oggi pomeriggio l’Incontro internazionale “L'audacia della pace”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con le Chiese cattolica ed evangelica di Berlino, che vedrà per tre giorni la partecipazione delle grandi religioni mondiali insieme a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni, provenienti da oltre 40 Paesi del mondo.

Oggi pomeriggio, 10 settembre, a partire dalle 16,30, la Verti Music Hall ospiterà l’assemblea inaugurale, con la partecipazione del presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, del presidente della Guinea-Bissau Umaro El Mokhtar Sissoco Embalò, del grande imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb, del fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi, insieme a Jerry Pillay, segretario generale del Consiglio mondiale del World Council of Churches, Zsolt Balla, rabbino capo di Lipsia, Annette Kurschus, presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (EKD) e a Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca. Sarà ascoltata anche la testimonianza di Zohra Sarabi, rifugiata afghana arrivata in Italia grazie ai corridoi umanitari.

Tante le personalità di rilievo, che interverranno nei 20 forum previsti l'11 e il 12 settembre, tra cui il cardinale Matteo Zuppi e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La mattina del 12 settembre il cancelliere Olaf Scholz e il presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo si confronteranno sul tema della pace, prima di concludere nel pomeriggio della stessa giornata con una manifestazione presso la Porta di Brandeburgo, dove verrà letto il messaggio di Papa Francesco e proclamato l'Appello di Pace.



Numerose le iscrizioni pervenute da diversi paesi europei per la partecipazione in presenza, tra cui mille studenti dei licei di Berlino, e migliaia quelle di chi seguirà online da tutti i continenti. Il live streaming degli eventi sarà sul sito web della Comunità di Sant'Egidio, accompagnato dalle dirette di alcune emittenti tv per l’inaugurazione e la cerimonia finale.





Altre informazioni su www.santegidio.org



