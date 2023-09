Oggi, 21 settembre, si celebra la Giornata internazionale della Pace

La Giornata Internazionale della Pace, che si celebra oggi, 21 settembre, è un richiamo universale all'unità e al rispetto reciproco tra le nazioni e gli individui. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, ha come obiettivo principale la promozione della pace e del benessere di tutti. È una giornata che trascende confini, culture e tradizioni, unendo persone di tutto il mondo nel nome di un ideale comune: la pace.

L'impegno della Comunità di Sant'Egidio per la Pace

La Comunità è da decenni in prima linea nella promozione della pace e del dialogo tra le diverse culture e religioni. Da interventi diretti in zone di conflitto, a incontri di preghiera ecumenici e dialogo interreligioso, Sant'Egidio crede fermamente nella necessità di costruire la pace andando oltre le differenze e costruendo ponti di comprensione e di rispetto. Nel 2014, Papa Francesco definì la nostra Comunità con queste 3 parole, preghiera, poveri, pace, incoraggiandoci a far crescere la compassione nel cuore della società (leggi di più)

Incontro di Preghiera per la Pace a Berlino

Recentemente, dal 10 al 12 settembre 2023, la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato un incontro di preghiera per la pace nella città di Berlino, il 37° nello “spirito di Assisi”. L'evento ha visto la partecipazione di leader religiosi, rappresentanti delle istituzioni e membri della società civile provenienti da tutto il mondo e una significativa partecipazione popolare. In un momento storico in cui le tensioni globali sono palpabili, l'incontro è stato un segno tangibile della domanda di pace che sale dai popoli, da raccogliere da rilanciare con forza in un momento in cui sono ancora tante le guerre nel mondo, a partire da quella in Ucraina. (leggi di più)

FOTO UNESCO

Messaggio dell'ONU e di Antonio Guterres per il 2023 (leggi di più)