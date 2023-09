Dalla periferia di Roma una proposta di arte e cultura: il Festival dello Stupore. A Tor Bella Monaca incontri, eventi e installazioni dal 28 al 30 settembre

Promosso dalla Comunità di Sant'Egidio e patrocinato dal Comune di Roma, IL FESTIVAL DELLO STUPORE si propone di mettere in rete realtà e istituzioni del territorio, attraverso la realizzazione di eventi culturali ed artistici aperti a tutti sui temi della pace, del vivere insieme, della solidarietà con i più fragili, della cura e rispetto dell’ambiente. Un’occasione di incontro e dialogo con la partecipazione di personalità del mondo della cultura, della comunicazione e dello spettacolo, per risvegliare una dimensione integrata e partecipativa, capace di comunicare una nuova rappresentazione della periferia.



Il Museo Laboratorio d’Arte, aperto nel 2008 dalla Comunità di Sant’Egidio, centro delle attività artistiche delle persone con disabilità del quartiere di Tor Bella Monaca, è l’hub creativo del Festival. Si caratterizza come spazio di formazione, di incontro e di comunicazione, anche attraverso la ricerca di canali espressivi alternativi, stimolo alla curiosità per l’arte e per il mondo. Un luogo inclusivo, dove si svolgono le iniziative culturali e sociali di Sant’Egidio che coinvolgono bambini, anziani, giovani, famiglie e nuovi europei.



L’intento del "Festival dello Stupore" è quello di farsi proposta anche per altre zone periferiche della città, in aree connotate da un forte disagio sociale, in un processo di empowerment e rigenerazione partecipativa.



Tra gli eventi principali che caratterizzeranno il Festival, segnaliamo:

Giovedì 28 settembre, alle ore 17:00, presso lo slargo di via dell'Archeologia 52, sarà inaugurata l'opera denominata "Inside Out", un'installazione inserita nel progetto di arte partecipata più grande al mondo, risultato di una significativa collaborazione con l'acclamato artista JR.

A seguire, presso il Museo Laboratorio di Sant'Egidio, in via dell'Archeologia 74, alle ore 17:40, si terrà l'inaugurazione della mostra di Marianna Caprioletti, artista cresciuta nei Laboratori d'Arte per persone con disabilità della Comunità di Sant'Egidio. Questa mostra presenterà decine di lavori su carta, disegni e pittura in un linguaggio artistico unico e affascinante. Saranno presenti anche illustri personalità, tra cui la regista Francesca Archibugi e Paolo Virzì (in attesa di conferma), i giornalisti Filippo Ceccarelli e Maria Cuffaro, l’Assessore alla cultura Miguel Gotor, il Prof. ordinario di storia dell’arte moderna di Sapienza Università di Roma, Alessandro Zuccari, e le prof.sse ordinarie di arte contemporanea di Sapienza e Roma Tre, Antonella Sbrilli e Laura Iamurri.

Inoltre, ci saranno iniziative coinvolgenti con le scuole superiori, tra cui il progetto WOW!, che coinvolgerà gli studenti in progetti di sensibilizzazione e partecipazione attiva e che metterà al centro due temi fondamentali e intrecciati tra loro: la cura del nostro pianeta e la ricerca della pace.



Durante l’ultimo giorno poi, grande attesa per “Super!”, “la festa dell’accoglienza”, prevista per sabato 30 settembre, alle 16:00 presso l'Anfiteatro di Tor Bella Monaca a Roma (Via Bruno Cirino, 5), una grande manifestazione che riunirà i migliori illusionisti italiani per una celebrazione dell'arte della magia e della meraviglia. La festa è aperta a tutti, in particolare ai bambini e alle famiglie che sono giunti a Roma attraverso i corridoi umanitari. Durante la festa, i maghi intratterranno il pubblico con abilità di prestigio, trucchi visivi e suggestioni. Tuttavia, l'evento va oltre l'illusione e stimolerà anche il pubblico in tematiche di consapevolezza ambientale.



Il "Festival dello Stupore" non si esaurirà con i primi tre giorni di apertura ma proseguirà fino al 3 dicembre, con una serie di incontri a tema che vedranno la partecipazione di ospiti speciali nel contesto di "Stupore TALK."



Tra i sostenitori e sponsor del Festival: Acea, e Edilizia Acrobatica.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del Festival dello Stupore: www.stuporefest.com; contatto mail: [email protected]