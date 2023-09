Salviamo la vita di Kenneth Smith, condannato a morte con un metodo ancora più brutale: l'asfissia da azoto

Kenneth Smith, condannato a morte per l'omicidio della moglie di un pastore, è al centro di una controversia legata all'esecuzione capitale. Dopo un tentativo fallito di giustizia tramite iniezione letale, le autorità stanno esplorando un metodo ancora più brutale: l'asfissia da azoto. Questa sarebbe la prima volta nella storia in cui un metodo vietato per uccidere gli animali sarebbe usato su un essere umano, senza testarlo precedentemente. La pena di morte solleva questioni morali ed etiche, mentre il rispetto per la vita è un indicatore di civiltà. La cultura della vita dovrebbe prevalere sulla cultura della morte.