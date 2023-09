ExpoAid2023: inclusione lavorativa delle persone con disabilità nello stand della Trattoria de Gli Amici

Sant'Egidio è presente con uno stand della Trattoria de Gli Amici a ExpoAid 2023 l'evento promosso dal Ministro per le disabilità che per due giorni raccoglie a Rimini le istituzioni e le associazioni di tutta Italia che si occupano di persone con disabilità.



L'esperienza di inclusione lavorativa e di formazione della Trattoria sarà al centro dell'intervento di Sant'Egidio nell'ambito del seminario sull'inclusione lavorativa. Lo stand è stato anche visitato da Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità.

LA TRATTORIA DE "GLI AMICI"