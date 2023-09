Nella Basilica di San Vittore al Corpo a Milano la celebrazione per i 55 anni di Sant'Egidio

Festa ieri sera nella Basilica di San Vittore al Corpo per il "popolo" di Sant'Egidio a Milano, che ha ricordato i suoi 55 anni con una celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Alla liturgia era presente Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel lontano 1968 e da sempre vicina alle istanze degli ultimi del mondo e al tema della pace. La basilica ha accolto gente di ogni età e condizione sociale, insieme agli appartenenti alla Comunità, che negli ultimi mesi hanno vissuto crescenti sofferenze, prima per la pandemia poi per le conseguenze, anche economiche, legate alle guerre.

Proprio la memoria di quella in Ucraina, come di tante altre guerre in corso nel mondo, è stata uno dei temi dell'anniversario, all'insegna della solidarietà, della preghiera e dell'impegno per la pace. Alla liturgia è seguita una festa con tutti i partecipanti.

Quella di Milano è una delle tante altre celebrazioni che si sono svolte negli oltre 70 Paesi in cui è presente Sant'Egidio, dall'Europa all'Africa, dall'Asia all'America. FONTE AVVENIRE

VIDEO