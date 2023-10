Aiuti umanitari all'Ucraina, nel distretto di Nikopol, dopo l'esplosione della centrale idroelettrica di Kachovka

La Comunità di Sant'Egidio ha collaborato con l'Amministrazione statale del distretto di Nikopol fin dall'esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka. Nei primi giorni successivi al disastro, abbiamo inviato acqua potabile al distretto di Nikopol. Successivamente, è stata fornita assistenza mirata ai residenti del distretto, comprese famiglie numerose, persone con disabilità e persone che hanno perso i loro cari al fronte.

Solo nel mese di settembre, 216 famiglie del distretto di Nikopol di cui 60 erano nuclei familiari numerosi, hanno ricevuto aiuti da Sant'Egidio,

In totale, sono state assistite 884 persone. Hanno ricevuto pacchi alimentari, prodotti per l'igiene e vestiti per bambini.

Gli aiuti sono stati raccolti in Italia, mentre a Lviv, i volontari della Comunità hanno contattato ogni famiglia individualmente per conoscere le loro esigenze e selezionare gli articoli più necessari per loro.