Una liturgia di ringraziamento per i 15 anni di Sant'Egidio a Apeldoorn nei Paesi Bassi

Sabato 30 settembre, la Comunità di Sant'Egidio ha festeggiato il suo 15° anniversario ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Prima della celebrazione eucaristica, Ronald Dashorst di Sant'Egidio, ha raccontato le origini e lo sviluppo della Comunità ad Apeldoorn. La liturgia è stata presieduta dal parroco Henri ten Have e da Zeger Polhuijs. In questa speciale occasione, è stata consacrata una nuova icona del Santo Volto, un'opera d'arte sacra realizzata a Kyiv e che, come ha sottolineato Ronald, ha già "testimoniato le numerose lacrime versate a causa della guerra in Ucraina".



Nel suo discorso finale, Hilde Kieboom, presidente di Sant'Egidio nei Paesi Bassi, ha messo in luce l'importanza della Comunità per la vita sociale e spirituale di Apeldoorn. Ha inoltre enfatizzato le numerose amicizie che sono fiorite nel corso degli anni con anziani, senzatetto, bambini e rifugiati.



Al termine della cerimonia liturgica, l'altare dedicato a San Francesco è stato consacrato come "Altare dei Poveri", un luogo simbolico in cui preghiera e amicizia con i meno fortunati trovano rappresentazione tangibile. Per suggellare questo momento, altre comunità olandesi hanno donato una statua di "Homeless Jesus" che sarà posizionata sull'Altare dei Poveri.