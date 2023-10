Rai 3, Sulla via di Damasco. Come costruire la pace? Come reagire alla guerra mondiale a pezzi? Se ne parla con Marco Impagliazzo. Domenica 15 ottobre alle 7:30

Israele: l'ennesima guerra. A Sulla Via di Damasco, domenica 15 ottobre, ore 7.30, su Rai Tre, si parlerà di pace con la Comunità di Sant'Egidio, da 55 anni dalla parte del dialogo e di chi soffre. Dalla sede storica di Trastevere, a Roma, in compagnia del prof. Marco Impagliazzo, Eva Crosetta racconta l'impegno di chi, superando odio e dolore, reagisce a questa terza guerra mondiale a pezzi, per costruire un mondo nuovo ed un futuro di pace.



Dai servizi filmati, le parole di Maria, Mathieu, Gabriel, Anna, che hanno ritrovato una nuova vita dopo la ferocia della guerra, come fosse acqua che spegne il fuoco di quella violenza che brucia dagli schermi della tv.



Subito dopo, l'esortazione di papa Francesco nel suo recente viaggio in Ungheria, ad aprire il cuore verso chi è straniero, diverso, migrante e povero.



In appendice al programma di Vito Sidoti, la chiave per la vittoria della pace nelle parole del papa, pronunciate a Marsiglia: "siate faro di pace per fendere, attraverso la cultura dell'incontro, gli abusi tenebrosi della violenza e della guerra."



Regia di Alessandro Rosati.