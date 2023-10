A Genova, la cerimonia di consegna dei diplomi delle Scuole di Lingua e Cultura Italiana

Nella sala Grecale ai Magazzini del Cotone, nel cuore di Genova, oltre 800 persone d idiverse età, condizioni e provenienze si sono riunite domenica 15 Ottobre 2023 per la consegna di diplomi per l’anno 2022/2023 delle Scuole di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio. Studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e dello sport hanno partecipato a questa importante cerimonia.

Le cinque parole chiave di questo anno scolastico sono state accoglienza, integrazione, fraternità, pace e futuro. Questi concetti sono stati impressi su braccialetti colorati distribuiti a tutti i presenti, e ognuna di queste parole è stata spiegata da uno studente della scuola. Si è parlato di accoglienza, integrazione, coraggio e dell'importanza di tendere una mano amica a chi cerca un futuro nel nostro Paese.

La cerimonia è stata anche un'occasione per riflettere sull'immigrazione e sottolineare il suo valore come opportunità di crescita, sviluppo e futuro per il nostro Paese. La Comunità di Sant’Egidio, insieme a rappresentanti delle istituzioni, ha messo in evidenza l'importanza dell'integrazione attiva di tutti i nuovi cittadini europei.