L'audacia della Pace in Indonesia. Le religioni e la società civile si incontrano a Jakarta il 21 ottobre

Il 21 ottobre, a Jakarta, donne e uomini di religioni divere si incontrano su invito della Comunità di Sant'Egidio per una giornata di dialogo e di preghiera per la pace che si inserisce negli incontri "L'audacia della Pace" che da Berlino si stanno propagando in varie parti del mondo.

Dopo una cerimonia di apertura, in cui prenderanno la parola rappresentanti della Chiesa, delle organizzazioni islamiche indonesiane e delle istituzioni dello Stato, sono previstidue forum,: uno incentrato sulla cultura della convivenza tra fedi e culture e l'altro sull'alleanza tra le generazioni, tra giovani e anziani.

In conclusione, l'accensione del candelabro della Pace e la firma dell'Appello 2023.