"Papa Francesco incontra i bambini: Impariamo dai bambini e dalle bambine". La presentazione dell'evento che si terrà in Vaticano il prossimo 6 novembre

E' stato presentato ieri l'incontro "Papa Francesco incontra i bambini. Impariamo dai bambini e dalle bambine", che si terrà in Vaticano il prossimo 6 novembre.

Promosso dal Dicastero per la cultura e l'educazione, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 6000 bambine e bambini provenienti dai cinque continenti.

In un mondo "piagato da drammi devastanti" e da guerre "che sembrano non avere fine", a tutti è chiesto "il coraggio di sognare la pace", imparando dalla "forza d'animo dei bambini". Così il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, che ha ringraziato Papa Francesco per aver lanciato l'iniziativa e le associazioni per averla raccolta, facendosi carico dell'organizzazione: Comunità di Sant'Egidio, Frati francescani conventuali e Cooperativa Auxilium.

"Nelle Scuole della Pace - ha detto Marco Impagliazzo - c'è grande attesa e emozione per quello che dirà Papa Francesco e tutti i bambini stanno preparando le domande da fare". Il presidente di Sant'Egidio ha anche annunciato l'allestimento nell'atrio dell'Aula Paolo VI della mostra Facciamo pace?! La voce dei bambini sulla guerra. "Anche questa mostra sarà l’occasione per imparare dai bambini - ha osservato Impagliazzo - perché la loro voce dice un no alla guerra assai esplicito. I piccoli autori l’hanno sperimentata da vicino in Ucraina, in Siria, in Afghanistan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Burkina Faso, nel Nord del Mozambico. Parlano delle guerre di oggi che occupano le pagine dei giornali e delle guerre incancrenite di cui tutti sembrano essersi dimenticati; guerre eterne che proseguono per anni e che generano milioni di profughi. La mostra consentirà di ascoltare anche questo dai bambini".

"In un tempo di 'evaporazione del padre', per citare Massimo Recalcati, Papa Francesco è quel padre che ascolta e vuole accogliere le richieste di vita buona e umana di tutti. Ma allo stesso tempo intende rispondere alle domande dei bambini senza temere di dire loro come devono vivere e crescere. L'incontro del 6 novembre - ha concluso Impagliazzo - sarà un momento educativo: di ascolto, apprendimento e accoglienza reciproca".

Alla conferenza stampa hanno partecipato padre Enzo Fortunato, il fondatore della cooperativa Auxilium, Angelo Chiorazzo, il pilota e scrittore Aldo Cagnoli e Maria Luisa Grilletta, direttore pianificazione industriale del gruppo Trenitalia, che garantirà il trasporto gratuito ai 6mila giovani partecipanti con alcuni treni e autobus speciali.

Appuntamento a Roma, lunedì 6 novembre alle 14,30 nell'Aula Paolo VI.