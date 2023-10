A Barcellona e Manresa si fa festa per i diplomati della Scuola di Lingua e Cultura

Domenica 22 ottobre, la cerimonia di consegna dei diplomi presso la Scuola di Cultura e Lingue di Barcellona e Manresa è stata non solo un momento per sottolineare l'importanza della lingua come strumento di integrazione per "nuovi europei", ma anche per riaffermare quanto le nostre società abbiano bisogno della vitalità, dell'energia e della speranza che i migranti portano con sé. A partecipare all'evento, che ha avuto luogo nell'auditorium dell'Università Ramon Llull, sono state più di quattrocento persone.

Barcellona

Quest'anno, la cerimonia ha accolto anche una delegazione della nuova Scuola di Cultura e Lingue di La Mina (San Adrià de Besos), una zona periferica di Barcellona, dove sta sorgendo la seconda scuola della città. Tra le diverse testimonianze che hanno arricchito l'evento, quella di Naszha, un'ex studentessa, che, oltre a sottolineare l'importanza di aver appreso il catalano, per se' e per i suoi figli, ha definito la lingua, la via per costruire nuovi legami familiari e affettivi.

In linea con lo "spirito di Assisi" che anima la Scuola di Cultura e Lingue, durante la cerimonia è stato evocato il recente incontro di Berlino intitolato "L'Audacia della Pace" e dato lettua dell'Appello.

Manresa

A Manresa, 130 persone di 30 nazionalità si sono radunate al Teatro Kursaal per promuovere cultura e convivenza, in risposta a recenti episodi di razzismo. I bambini della Scuola della Pace hanno anche eseguito una performance dicendo "No alla guerra".