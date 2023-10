La "Casa della Speranza" di Sant'Egidio: un nuovo inizio per i ragazzi di strada di Lilongwe, in Malawi

Dal 7 ottobre, Lilongwe, la capitale del Malawi, è stata arricchita dalla presenza della "Casa della Speranza". Questa casa accoglie quattro ragazzi che in passato erano costretti a vivere per le strade della città. Nel corso degli anni, le Comunità di Sant'Egidio in Malawi si sono mobilitate per affrontare il serio problema dei "ragazzi di strada", giovani che, per varie ragioni, si trovano senza una dimora.



Questa triste realtà, purtroppo in crescita, è legata all'espansione disordinata e diseguale della capitale a seguito di una rapida urbanizzazione. Negli anni '70, Lilongwe contava solo 20.000 abitanti ed era un piccolo centro commerciale. Ma con la scelta di farne la capitale, nel 1972, la città è cresciuta rapidamente, raggiungendo oggi 1.300.000 abitanti. Questa crescita ha purtroppo portato all'incremento del numero di bambini di strada.



Per molti anni, Sant'Egidio ha fornito cene settimanali a più di cinquanta ragazzi ospiti della sede di Kawale, vicino al centro di Lilongwe. Quattro di loro in particolare hanno iniziato a partecipare a questi incontri e la cena settimanale è diventata un'opportunità per fare amicizia e conoscere meglio gli operatori di Sant'Egidio. È nata l'idea di trovare una casa, permettere loro di tornare a scuola e ristabilire i contatti con le loro famiglie. La comunità di Lilongwe ha risposto generosamente, offrendo idee e risorse. Un donatore malawiano ha messo a disposizione una delle sue proprietà, mentre gli amici di Sant'Egidio stanno contribuendo a rendere la "Casa della Speranza" un luogo accogliente ed efficiente. La struttura è situata nel quartiere di Chitedze, vicino alla facoltà di Agricoltura, e i giovani universitari dei Giovani per la Pace hanno organizzato turni di servizio nella casa, dove si svolge anche la preghiera della Comunità.



La "Casa della Speranza" è una villa spaziosa con un bellissimo giardino, un luogo che guarda al futuro dei ragazzi di strada, offrendo loro una famiglia sempre più ampia, che cresce insieme alla città.