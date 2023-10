Memoria e solidarietà: il ringraziamento della Comunità ebraica di Roma alla Comunità di Sant'Egidio

All'indomani della memoria del 16 ottobre 1943, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha inviato una lettera a Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo per ringraziare la Comunità di Sant'Egidio per la solidarietà mostrata sia nel custodire e promuovere la memoria del rastrellamento degli ebrei di Roma, sia nell'accogliere presso una propria struttura alcuni israeliani che erano rimasti bloccati in Italia a causa della guerra.

Carissimi,

desidero esprimere la mia gratitudine per l'iniziativa della 'Marcia della Memoria', evento ormai consolidato da molti anni.

Ringrazio in modo particolare la vostra vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma nel ricordo del rastrellamento degli ebrei di Roma il 16 ottobre 1943. Questo gesto di solidarietà è di fondamentale importanza per mantenere viva la memoria di quel tragico capito della storia.

Inoltre, colgo l'occasione per ringraziare la Comunità di S. Egidio per i 30 alloggi che generosamente ha messo a disposizione agli israeliani in transito in Italia, in attesta di tornare nelle loro città, dopo i gravissimi atti di terrorismo che il loro paese ha subito.

Con stima,

Victor Fadlun