La Comunità di Sant'Egidio, in ogni parte del mondo, si unisce alla Giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta da papa Francesco

"Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini! Fratelli e sorelle - ha affermato il Pontefice - la guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio e moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro. Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte: quella della pace; ma non a parole, con la preghiera, con la dedizione totale".



La Comunità di Sant'Egidio, in ogni parte del mondo, si unisce alla Giornata di digiuno e preghiera indetta da papa Francesco per il 27 ottobre, nell'anniversario della storica preghiera per la pace tra le religioni mondiali.

In ogni Comunità la preghiera è dedicata all'invocazione per la pace.

Preghiera con la Parola di Dio