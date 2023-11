"I bambini chiedono la pace": l'Incontro "L'audacia della Pace" a Città del Messico

L'eco dell'Audacia della Pace è arrivata anche a Città del Messico.



In un'epoca segnata da tensioni globali, la lotta per la pace si fa sempre più urgente. A città di Città del Messico (CDMX) si è svolto un importante incontro, sulla scia degli incontri di Berlino dello scorso settembre, che ha messo in luce l'importanza di cercare una soluzione pacifica ai conflitti. È emerso chiaramente che la guerra rappresenta una negazione del destino comune delle nazioni, un richiamo alla coesione globale.

Tre tavoli di dialogo, preghiera ecumenica e invocazione simultanea per la pace sono stati parte dei momenti vissuti che si sono conclusi con un momento di condivisione tra i relatori e i partecipanti.

L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse comunità religiose, tra cui ebrei, musulmani e membri della Chiesa Cattolica dell'Arquidiócesis Primada de México. Durante l'incontro, sono stati esaminati temi cruciali come la guerra e la migrazione. Inoltre, attivisti della società civile hanno discusso delle vulnerabilità che minacciano la costruzione della pace. Gli esperti nel campo dell'Intelligenza Artificiale hanno offerto prospettive illuminanti.

La preghiera simultanea è stata accompagnata dalla comunità Buddista Nichiren e la preghiera ecumenica ha visto la partecipazione di rappresentanti della Chiesa Anglicana, Luterana, Evangelica, così come rappresentanti dell'Arquidiócesis de México e della Conferencia del Episcopado Mexicano.

Ma ciò che ha davvero colpito nel cuore dell'evento è stata la voce dei bambini. Gli alunni dell'Escuela de la Paz hanno presentato un appassionato appello per la pace. "I bambini desiderano la pace!" è stato il loro motto, cercando di condividere gli ingredienti chiave per costruire la pace, con parole semplici e sincere.



"La pace è dolce come il latte" ha affermato Claudia, una bambina di 6 anni, con un entusiasmo travolgente.