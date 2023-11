DIS/INTEGRATION: l'8 novembre l'inaugurazione della mostra degli artisti con disabilità di Sant'Egidio a Catania

DIS/INTEGRATION A CATANIA

www.dis-integration.org

Spazi espositivi del Disum - Università di Catania in Piazza

8 novembre - 3 dicembre 2023

Inaugurazione 8 novembre, ore 11:00

Gli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant'Egidio + Cesar Meneghetti

a cura di Alessandro Zuccari

La mostra è promossa e realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con il sostegno dell'Università di Catania

Sarà inaugurata l'8 novembre, alle ore 11:00, la mostra DIS/INTEGRATION in approdo a Catania, presso gli spazi espositivi del Disum - Università di Catania in Piazza Dante Alighieri, 32.

Il curatore Alessandro Zuccari e una nutrita delegazione di artisti dei laboratori di Roma saranno presenti alla conferenza di inaugurazione presso il Piccolo Refettorio delle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero.

Ancora una volta le opere degli artisti dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio, in un lavoro e percorso comune con César Meneghetti, trovano nuove cifre creative.

Fino al 3 dicembre l'intero percorso del corridoio dell'orologio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e le scalinate dello storico edificio dell'Università di Catania, nel pieno centro storico della città, grazie ad un originale allestimento si trasformano in spazi “dialoganti” e di partecipazione, attraverso disegni, dipinti, installazioni, collage di parole e videowall.

DIS/INTEGRATION rileva con efficacia come dalla dimensione dei laboratori creativi per persone con disabilità, possano attivarsi percorsi di liberazione dal silenzio. Attraverso l’arte si esprime così un pensiero talvolta nascosto e una visione del mondo che suggerisce un'alternativa attuabile e condivisibile grazie al passaggio “dall’io al noi”.

L’esposizione è incentrata sui temi delle fragilità e diseguaglianze, nonché dell’accoglienza e integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, la crisi climatica e ambientale, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze, e, fra questi quello angosciante in corso in Ucraina e la grande sete di pace.

LA MOSTRA SARÀ APERTA TUTTI I GIORNI DALL' 08.11.23 AL 03.12.23

dal lunedì al sabato 8:00 - 19:30; domenica 9:00 -12:30

Visite guidate per gruppi e scuole (su prenotazione): inf[email protected] ; WhatsApp: +39 3478216449

DIS/INTEGRATION

Ingresso gratuito

Comunità di Sant’Egidio – Laboratori d’Arte

A cura di Alessandro Zuccari e César Meneghetti

con la collaborazione di Antonella Antezza, Cristina Cannelli,

Antonella Sbrilli, Claudio Sagliocco,Paolo Mancinelli

Progetto allestimento Simonetta De Cubellis, Cristina Cannelli

Allestimento Tagi 2000