Nel laboratorio d'arte di Sant'Egidio a Ivano Frankivsk in Ucraina, gli artisti con disabilità dipingono il dolore della guerra e i colori della pace

Nel 2019 la Comunità di Sant’Egidio a Kyiv ha avviato un laboratorio d’arte con persone con disabilità. La maggior parte di loro viveva in due istituti della città, che ospitano anziani e disabili. Uno di questi istituti si trova proprio nell’area della capitale ucraina maggiormente minacciata dall’assedio delle truppe russe.

Per questo, nel marzo 2022 si è reso necessario evacuare gli ospiti dell’istituto: otto persone con disabilità, particolarmente legate da un rapporto di amicizia con la Comunità, sono state evacuate e condotte nella più sicura città di Ivano-Frankivsk in Ucraina occidentale, dove sono state accolte dalla Comunità di Sant'Egidio in tre cohousing dove si trovano ancora oggi.

Con il trasferimento si è spostato anche il laboratorio d’arte, che ha proseguito le sue attività, accogliendo anche alcuni disabili sfollati dalle regioni orientali e meridionali del paese e altre persone con disabilità che vivono in un istituto per anziani di Ivano-Frankivsk. Alle attività del laboratorio d’arte partecipano venti disabili.

Studiano l’arte: differenti stili e correnti artistiche, come anche i modi per trasmettere i propri sentimenti e le proprie idee. Nelle loro opere spesso riflettono sulla guerra e sulle sofferenze, che essa ha arrecato alle persone. Una serie di opere è stata dedicata ai monumenti distrutti o comunque colpiti dalle azioni belliche in Ucraina. I laboratori sono allo stesso tempo anche un luogo gioioso di incontro, amicizia, accoglienza e speranza.

Nelle immagini una panoramica del laboratorio e delle opere

Continuiamo a sostenere gli aiuti umanitari

all'Ucraina e ai profughi