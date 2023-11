Restituire identità ai bambini vulnerabili in Mozambico: Il Premio 2023 UNETCHAC al Programma Bravo! di Sant'Egidio

Il 10 novembre 2023, presso la Camera dei Deputati a Roma, si è svolto il convegno "L’impatto dei conflitti armati su bambini e bambine: ricerca e studio sugli aspetti legali e sociali". L'evento è stato promosso dall’Universities Network for Children in Armed Conflict e dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, e cofinanziato dal Ministero degli Esteri Italiano.

In questa importante occasione, sono state premiate diverse iniziative che si sono distinte per la protezione dei minori nel mondo. Alla conclusione dei lavori, il Programma Bravo! della Comunità di Sant’Egidio è stato onorato con il "Premio 2023 Universities Network for Children in Armed Conflict". Il riconoscimento è stato attribuito in particolare per il lavoro svolto nella Provincia di Cabo Delgado, finalizzato alla restituzione degli atti di nascita e dei documenti d’identità ai rifugiati interni, persi o distrutti durante la fuga.

Americo Sardinha, responsabile per il Mozambico del programma Bravo!, ha ritirato il premio con gratitudine, dedicandolo a tutti i bambini vulnerabili che, in Africa, rischiano di rimanere ai margini della società senza un'identità legale. Questi bambini sono esposti al rischio di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali o all'arruolamento nelle guerre che sconvolgono numerosi paesi del continente.