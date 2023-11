"Non distogliere lo sguardo dal povero": domenica 19 novembre la VII Giornata Mondiale dei Poveri con il papa, a Roma e nel mondo

"Non distogliere lo sguardo dal povero" (cfr Tb 4,7). Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri sottolinea l'importanza centrale dell'accoglienza e del servizio ai poveri. Il racconto di Tobi (nel Libro di Tobia), che nonostante le sue sofferenze e la perdita della vista continua a praticare atti di misericordia, ci insegna a non distogliere lo sguardo dai poveri, ma a rispondere con azioni concrete e con un impegno personale. Una riflessione che ci invita ad avere un rapporto diretto con i fragili e i più bisognosi e a riconoscere e combattere le nuove forme di povertà e ingiustizia nel mondo, promuovendo una cultura di solidarietà e di condivisione.

"Messaggio di papa Francesco per la Giornata dei Poveri 2023"

Domenica 19 novembre la Comunità di Sant’Egidio celebra in tutto il mondo la settima Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco.



In un tempo segnato da tante guerre, dalla Siria all'Ucraina fino al conflitto in Terra Santa, e in un tempo di crisi che ha visto crescere anche in Italia la povertà, la Giornata Mondiale dei Poveri è occasione per ridare speranza e futuro a partire dalla solidarietà.



A Roma la Comunità parteciperà alla celebrazione nella basilica di San Pietro insieme ad un gruppo di senza fissa dimora, persone con disabilità ed anziani di cui è amica tutto l’anno, e - dalle 12 alle 14 - alla mensa di via Dandolo 10, un gruppo di “nuovi europei” (originari di diversi paesi e ormai integrati) realizzerà un pranzo con i poveri.

In occasione di questa Giornata, le Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, si uniscono al richiamo di Papa Francesco con la celebrazione di momenti di preghiera e di solidarietà con i poveri.

Gli appuntamenti di Sant'Egidio nel mondo (lista soggetta ad aggiornamenti)

ROMA

Domenica 19 novembre

Pranzo con i poveri alla mensa di via Dandolo



Nelle sedi della Comunità in periferia, pranzi con i poveri dopo le celebrazioni eucaristiche



AVERSA

Sabato 18 novembre

Chiesa Santa Maria Assunta, via Castello 14, ore 18:30

NAPOLI

Domenica 20 novembre ore 11:30 Chiesa di San Pietro martire, piazza Ruggero Bonghi 1

Liturgia presieduta dal card. Crescenzio Sepe, a seguire pranzo con i poveri



Domenica 20 novembre ore 10:30 chiesa Regina Mundi via Umbria 10 (Scampia)

liturgia e pranzo con i poveri



Sabato 26 novembre ore 12:00 Casa dell'amicizia, via Massari 5 (Vomero)

festa e pranzo con i poveri

PADOVA

Domenica 19 novembre

Chiesa dell'Immacolata, ore 11:30



TREVISO

Domenica 19 novembre

Chiesa di San Martino, ore 18:00

AMSTERDAM

Domenica 19 novembre

Chiesa di Mosè e Aronne, ore 11

BUENOS AIRES

Sabato 18 novembre

Chiesa di San Miguel Arcangel, ore 11

BUDAPEST

Domenica 19 novembre

Chiesa di San Pietro Canisio

Pranzo con i poveri

CITTÀ DEL MESSICO

Domenica 19 novembre

Parrocchia Votiva, ore 13:30

Pranzo con i poveri

MADRID

Domenica 19 novembre

Chiesa di Nuestra Señora de las Maravillas

Messa presieduta dal cardinale Carlos Osoro

POZNAN

Parafia MB Zwycięskiej, os. Zwycięstwa w Poznaniu

Parafia św. Jana Vainneya, ul. Podlaska w Poznaniu

Parafia św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa w Poznaniu

Parafia bł. Jerzego Popiełuszki, os. Zielarskie w Plewiskach

VARSAVIA

Domenica 19 novembre

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Warszawie - ore 10:30 , 13 , 17

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce - ore 8, 10, 12, 18 e presso la sede della Comunità solenne Liturgia alle ore 20