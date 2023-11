Una nuova lavanderia solidale di Sant'Egidio nel cuore di Palermo per i senza dimora della città

La Comunità di Sant'Egidio di Palermo ha recentemente inaugurato una nuova lavanderia solidale. Questo importante servizio si trova all'interno della Casa dell’Amicizia, situata nella storica Piazza Ruggero Settimo nel cuore di Palermo, un luogo che da tempo offre sostegno a molte persone in difficoltà.



La creazione di questa lavanderia solidale rappresenta un vero e proprio segno di attenzione per i senzatetto della città. Queste persone, spesso invisibili agli occhi della società, lottano quotidianamente per le necessità più basilari, tra cui quella di avere abiti puliti, un bisogno fondamentale per la dignità umana e l'integrazione sociale.



La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Opera Pia Istituto Santa Lucia. Insieme, hanno lavorato per trasformare un'idea in una realtà tangibile, dimostrando come la sinergia tra diverse entità possa portare a risultati straordinari nel campo dell'assistenza sociale.