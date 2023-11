L'audacia della Pace a Douala, in Camerun, raccoglie rappresentanti religiosi e di associazioni impegnate per la riconciliazione in questo grande paese dell'Africa

In seguito all'Incontro per la Pace a Berlino "L'audacia della Pace", su iniziativa della Comunità di Sant'Egidio di Douala in Camerun, in un periodo in cui guerre e conflitti continuano a terrorizzare interi popoli, i leader religiosi della città si sono riunitii per trovare vie audaci verso la pace.



Erano presenti rappresentanti di diverse religioni e associazioni, tra cui la Chiesa cattolica, la religione islamica, la Chiesa Evangelica, la Chiesa Battista nazionale, la Chiesa Ortodossa, il Presidente di Assovic e il rappresentante dell'Acadir, nella regione costiera di Douala. Anche altri movimenti ecclesiali hanno partecipato.



Durante la conferenza sul tema "L'audacia della Pace", i leader hanno dichiarato il loro impegno per la pace, attraverso il dialogo e la riconciliazione. Dopo la conferenza, ciascuno ha pregato per la pace seguendo la propria tradizione religiosa.



Alla fine i bambini provenienti dai campi per rifugiati a causa del conflitto nel Nord e Sud-Ovest del Camerun hanno trasmesso l'appello per la pace ai leader religiosi.