L'audacia della pace: un incontro di dialogo interreligioso a Kampala, un passo verso la pace in Uganda

Il 21 novembre 2023, la Comunità di Sant'Egidio di Kampala ha organizzato l'incontro "L'audacia della Pace" presso la Clarke International University di Muyenga, che ha visto la partecipazione di uomini e donne provenienti da diverse fedi e culture.



L'incontro è stato aperto dal Nunzio in Uganda, che ha sottolineato l'importanza del dialogo ecumenico per la promozione della pace. Rappresentati di varie denominazioni cristiane, tra cui Anglicani, Ortodossi e Protestanti, e una delegazione di Musulmani hanno condiviso un comune impegno per la costruzione di un futuro di pace e giustizia.



Il Vice Cancelliere dell'Università, la Sig.ra Rose Nanyonga, insieme a rappresentanti del governo centrale, ha sottolineato l'importanza dell'educazione e del dialogo nel promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra le diverse comunità.



Un momento significativo è stato offerto dai bambini della Scuola della Pace, che hanno interpretato una canzone sulla pace e hanno consegnato l’appello per la pace 2023. I Giovani per la Pace hanno condiviso una testimonianza in cui hanno sottolineato come con la solidarietà e il dialogo con tutti si possono costruire vie di pace ogni giorno.