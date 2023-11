Città per la Vita, città contro la Pena di morte: in tanti luoghi eventi, manifestazioni e dibattiti per un mondo più umano

Ogni anno, il 30 novembre, si celebra la Giornata delle "Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte", un evento che non solo ricorda un passo storico verso l'umanità - l'abolizione della pena di morte da parte del Gran Ducato di Toscana nel 1786 - ma riafferma anche un impegno globale per una giustizia più compassionevole e civile.



"Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte" è più di un evento; è un movimento che si espande oltre i confini geografici. Questa iniziativa annuale, guidata dalla Comunità di Sant'Egidio, vede la partecipazione di oltre 2.500 città in tutto il mondo, ognuna delle quali si impegna a promuovere una cultura di vita e giustizia. Le città, animate dai loro amministratori e cittadini, diventano palcoscenici di mobilitazioni, eventi educativi e dibattiti pubblici. Le scuole e le università si trasformano in hub di riflessione e dialogo, mentre i monumenti storici si illuminano, simboli luminosi di resistenza contro una pratica arcaica e crudele.



Il Colosseo, con la sua storia di sangue e intrattenimento, il 30 novembre si trasforma in un simbolo di vita, illuminandosi per rappresentare la lotta contro la pena di morte. Quest'anno l'appuntamento è alle ore 18 al Colosseo, accanto all'Arco di Costantino. Questo atto non è solo un ricordo del passato, ma un richiamo ad un futuro in cui la dignità e il valore della vita umana siano al centro della giustizia. Attraverso "Città per la Vita", la Comunità di Sant'Egidio non solo commemora un importante traguardo storico, ma rinnova anche un impegno collettivo per un mondo senza pena di morte.

Abbiamo selezionato alcuni eventi che si terranno in questi giorni in varie città, per tutti gli altri vi invitiamo a visitare la pagina Facebook di Cities for Life, dove quotidianamente, verranno pubblicate le locandine di ogni singola iniziativa contro la pena di morte.