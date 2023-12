Giovedì 30 novembre: il Colosseo illuminato per l'abolizione della Pena di Morte in tutto il mondo. VIDEO

Il 30 novembre del 1786 venne abolita, per la prima volta, la pena di morte in uno Stato, il Granducato di Toscana. Da allora molta strada è stata fatta nel cammino che porta all’abolizione della pena capitale nel mondo. Ma tanto si può e si deve fare ancora contro questo strumento altamente inumano oltre che inutile, di cui non si è mai dimostrata l'efficacia come deterrente, mentre degrada la dignità degli Stati, riducendoli a meri esecutori di ingiustizia.



La Comunità di Sant’Egidio, che negli ultimi anni ha portato avanti una campagna in tutti i continenti per giungere ad una moratoria universale, invita tutti giovedì 30 novembre, alle 18.00, ad una manifestazione al Colosseo, accanto all'Arco di Costantino.

Alla cerimonia saranno presenti:

Marco Impagliazz o , presidente della Comunità di Sant'Egidio

, presidente della Comunità di Sant'Egidio Miguel Gotor , assessore alla Cultura del Comune di Roma

, assessore alla Cultura del Comune di Roma Suzana Norlihan Binti Alias , Attivista contro la pena di morte - Malesia

, Attivista contro la pena di morte - Malesia Gary Drinkard , esonerato dal braccio della morte in Alabama - USA

, esonerato dal braccio della morte in Alabama - USA Una voce degli European for Peace

Il monumento più celebre di Roma, per l’occasione, verrà illuminato e farà da sfondo a una scenografia digitale Visual Mapping 3D sul tema “Non c'è giustizia senza vita”.



Sempre il 30 novembre, oltre 2.000 Città per la Vita nel mondo illumineranno i loro monumenti per dire di “no” alla pena di morte. Si tratta ormai di un movimento che coinvolge migliaia di persone in tutti i continenti e che è riuscito, attraverso un paziente impegno collettivo e rapporti con i diversi governi, a diminuire il numero dei Paesi mantenitori.

