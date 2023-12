Presentato a N’Djamena "Naître ne suffit pas", il libro che racconta l’impegno del programma Bravo! nella registrazione anagrafica dei bambini invisibili in Africa

Sabato 25 novembre, al Centro Al Mouna di N’Djamena (Ciad), è stato presentato Naître ne suffit pas, traduzione francese di Nascere non basta, il libro che racconta l’impegno del programma Bravo! nella registrazione anagrafica dei bambini “invisibili” in Africa. L’iniziativa ha permesso di aprire un dibattito interessante in una regione del continente che conosce un alto tasso di non registrazioni alla nascita e, di conseguenza, anche di una parte consistente della popolazione adulta.

A presentare il libro, oltre alla Comunità di Sant’Egidio, sono intervenuti responsabili del ministero della Giustizia e dell’amministrazione territoriale ciadiani insistendo sulla necessità di garantire ad ogni uomo e donna il diritto di esistere legalmente e denunciando i pesanti rischi di chi invece non lo è, esposto ad ogni sorta di sfruttamento e abusi.

Il programma Bravo! della Comunità di Sant’Egidio ha provveduto finora, in modo gratuito, all’iscrizione anagrafica di oltre 5 milioni di persone, in gran parte minori, in Burkina Faso, Malawi, Mozambico e altri paesi africani.