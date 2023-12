Il Premio Beato Padre Pino Puglisi a Daniela Pompei, responsabile per i servizi agli immigrati della Comunità di Sant'Egidio

Il 3 dicembre 2023, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta la diciottesima celebrazione del Premio Beato Padre Pino Puglisi. Quest'anno, il premio ha enfatizzato il tema "Seminare pace e armonia tra tutte le nazioni". Questo messaggio assume un significato particolare nel trentesimo anniversario del sacrificio del parroco di Brancaccio, Padre Pino Puglisi, assassinato dalla mafia. In un'epoca caratterizzata da conflitti e divisioni, l'appello a promuovere attivamente la pace e l'armonia è più urgente che mai. L'invito a "seminare" sottolinea l'importanza di un impegno costante e globale verso questi ideali.



Il premio annuale si concentra su questioni sociali urgenti e temi di grande attualità.



Il Beato Padre Pino Puglisi ha sempre promosso il dialogo e la cooperazione umana, insegnando, in particolare ai giovani, che la convivenza pacifica è una realtà raggiungibile. Nella XVIII edizione del Premio, sono stati riconosciuti per il loro impegno:

Ilario Antoniazzi, Vescovo di Tunisi

Fabio Zavattaro, giornalista

Daniela Pompei, responsabile per i servizi agli immigrati della Comunità di Sant'Egidio

Lia Sava, Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo

Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria

GUARDA IL VIDEO