Torna il Rigiocattolo: nelle piazze d'Italia e d'Europa l'iniziativa di ecologia e solidarietà delle Scuole della Pace

Il Rigiocattolo è un’iniziativa organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio tramite le Scuole della Pace. A dicembre, nelle piazze italiane, i bambini vendono giocattoli usati per sostenere il programma DREAM in Africa. Questi giocattoli, una volta amati e ora dimenticati, vengono ripuliti e riparati, trasformandosi in strumenti di solidarietà e gioia.



L'evento non è solo un'occasione di raccolta fondi, ma anche un esempio pratico di ecosostenibilità, insegnando il valore del riutilizzo e riduzione degli sprechi. I bambini, con entusiasmo, coinvolgono la comunità, mostrando che anche i più piccoli possono fare la differenza. Il Rigiocattolo è una lezione di generosità e responsabilità, dimostrando come azioni semplici possano creare un impatto significativo.

Si comincia a Roma a Piazza il Popolo, il 9 e 10 dicembre dalle ore 10 alle 19

Gli altri appuntamenti:

Roma

Largo Antonio Beltramelli

16 dicembre dalle 10 alle 19



Mercato Trieste, via Chiana

16 dicembre dalle 10 alle 12



Piazza Cola di Rienzo

16 dicembre dalle 10 alle 13



Istituto comprensivo "Via Mar dei Caraibi", Via Mar dei Caraibi 30

16 dicembre dalle 9:30 alle 12:30



Lungomare Paolo Toscanelli 184

17 dicembre dalle 10 alle 13



Via Flavio Stilicone

16 e 17 dicembre dalle 10 alle 18



Laghetto dell’ Eur

16 dicembre (orari da confermare)

Piazza De André

17 dicembre dalle 10 alle 21



Piazza Santa Maria in trastevere 1b

16 dicembre dalle 10 alle 19

17 dicembre dalle 9.30 alle 13

Genova

Piazza Matteotti

8-9-10 dicembre dalle 10 alle 19

Noventa Padovana

Piazza Europa 32

8 dicembre dalle 14:30

Novara

Ist. Comprensivo "Bellini", PIAZZA MONS. BRUSTIA

Mercoledì 13 dicembre, dalle 14:30 alle 18

Piazza della Repubblica

Sabato 16 dicembre dalle 11 alle 18

Padova

Palazzo Moroni, via del Municipio 1

8 e 9 dicembre dalle 15:00 alle 19:00

Trieste

Parrocchia di sant'Antonio Nuovo, Piazza Sant'Antonio Trieste

9 dicembre dalle 17:00 alle 19:00

10 dicembre dalle 9:00 alle 13:00

Parrocchia di San Vincenzo de Paoli, via Gregorio Ananian 1

16 dicembre dalle 16:00 alle 20:00

17 dicembre dalle 9:00 alle 13:00

Barcellona (Spagna)

Ciutat Vella-Sant Antoni, Ronda Sant Antoni, 2 (Metro Sant Antoni)

16 dicembre dalle 10 alle 18

La Mina, C/Alfons el Magnànim, 24 Barcelona (Metro Besos Mar)

16 dicembre dalle 10.30 alle 13.30

Manresa (Spagna)

Plaça St Domènech de Manresa

16-12 dicembre dalle 11 alle 20